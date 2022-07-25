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Генконсул КНР привела цитаты политиков США о влиянии на другие страны

Генконсул КНР Мэйфан напомнила цитаты американских политиков о вмешательстве в дела других стран
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Фото: ТАСС/Zuma
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан напомнила высказывания американских политиков о вмешательстве во внутренние дела других стран. Пост с цитатами она опубликовала 24 июля в Twitter.

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«Мы врали, мы обманывали, мы крали», — привела она слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

«Как человек, который помог спланировать госпереворот, это требует много времени», — пересказала Чжан высказывание экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Также дипломат привела в качестве примера одобрительную реакцию бывшего директора ЦРУ Джеймса Вусли на вопрос о том, вмешивались ли США в проведении чужих выборов.

Многие российские политики считают, что коллективный Запад уже ведет гибридную войну с Россией. Так, 21 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в Telegram об 11 обвинениях в адрес России, за которые она на самом деле не должна нести ответственности. В числе прочего он заявил, что «после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность».

12 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Западом стратегических планов нападения Запада на Россию. По его словам, удар будет направлен через Украину и Белоруссию.

Двумя днями ранее финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. По его словам, позиция Запада по избеганию прямого участия в конфликте потерпела неудачу.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

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