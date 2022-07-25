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Умер американский режиссер Боб Рейфелсон

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Фото: Getty Images/Fairfax Media/Doris Thomas
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Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Боб Рейфелсон ушел из жизни на 90-м году жизни. Об этом сообщил 24 июля журнал The Hollywood Reporter.

Рейфелсон умер в своем доме в городе Аспен (штат Колорадо).

Рейфелсон считается одной из ключевых фигур «Нового Голливуда» — периода в истории американского кинематографа, который длился с конца 1960-х и до, приблизительно, 1980 года. В эти годы независимое кино стало стремительно набирать популярность.

В 1965-м он совместно с Бертом Шнайдером основал компанию Raybert Productions (BBS Productions), ставшую дочерним предприятием Columbia Pictures.

Их первым проектом был комедийный сериал о рок-группе, специально для которого Рейфелсон и Шнайдер основали поп-рок-квартет The Monkees. Сериал стал успешен и в 1967-м удостоился премии «Эмми» в номинации «Лучший комедийный сериал».

В числе самых известных фильмов Рейфелсона: «Пять легких пьес», «Садовый король», «Почтальон всегда звонит дважды». В поставленном им фильме «Оставайся голодным» сыграл Арнольд Шварценеггер.

Одними из последних режиссерских работ Рейфелсона стали «Кровь и вино» с Джеком Николсоном, Дженнифер Лопес и «Дом на Турецкой улице» с Миллой Йовович.

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