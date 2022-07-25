В ДТП с автобусами в Липецке пострадали 15 человек

В результате ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Липецке 25 июля пострадали 15 человек. Об этом сообщают местные власти.

«ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля произошло на улице Катукова в Липецке. Погибших нет. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок», — передает пресс-служба регионального управления.

Всех пострадавших осмотрели медработники. В больницу доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести.

Отмечается, что на месте работали семь бригад скорой помощи.

Ранее в этот же день в Благоварском районе Башкирии в результате ДТП шесть человек погибли и еще около 10 пострадали. По предварительной информации, ДТП произошло на трассе Уфа — Языково.

24 июля в Острогожском районе Воронежской области произошло ДТП с опрокидыванием автобуса. По данным «Известий», пострадали шесть военнослужащих.