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Times: западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине

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Западные СМИ намеренно скрывают российские успехи в специальной военной операции на Украине. Об этом 23 июля сообщила британская газета The Times.

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Ее автор Род Лиддл провел исследование и выявил закономерность между успехами Вооруженных сил (ВС) РФ и степенью их освещения в прессе. По его словам, чем лучше обстоят дела для России, тем сложнее найти информацию об этом на сайтах интернет-изданий.

«Всё, что дальше пяти дюймов, означает, что у русских дела идут очень хорошо. А на прошлой неделе я насчитал аж 12 дюймов за один день на сайте газеты Mail Online. Если речь идет о более чем 10 дюймах, это значит, что русские определенно захватили большой город», — написал Лиддл.

Он отметил, что достижения российской армии могут прикрываться сообщениями о ее якобы преступлениях против мирного населения.

«Моя формула усложняется тем фактом, что чем больше у русских успехов, тем большее место в СМИ отдается воображаемым «зверствам российской армии». Такие сообщения лезут в топ заголовков, искажая реальную картину боев», — заметил журналист.

Лиддл также утверждает, что Запад пытается выдать желаемое за действительное, когда описывает ситуацию на Украине.

29 мая сообщалось, что читатели The Times разоблачили ложь в статье с обвинениями России в ухудшении ситуации с продовольствием, которые были выдвинуты украинской стороной. Пользователи выразили негодование публикацией, опубликовав множество комментариев.

Неделей ранее журналисты и блогеры из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран побывали в Херсонской области, после чего обвинили западные медиа во лжи. Среди прочих это подтвердил венесуэльский корреспондент новостной сети TeleSUR в интервью «Известиям».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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