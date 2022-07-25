Отец Тепляковой обвинил руководство платного вуза в нарушении прав дочери

Отец 10-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений в своем блоге в «Живом журнале» 23 июля обвинил ректора и все руководство университета «Синергия» в «отсутствии адекватности» и грубом нарушении прав его старшей дочери и сына Хеймдалля.

Так, Тепляков рассказал о своих планах обучать двоих детей на платной основе, для чего Алисе пришлось пересдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), передает «Газета.Ru». На этапе подачи заявления приемная комиссия отказалась принимать документы, поэтому, по словам мужчины, пришлось привлекать юриста.

В свою очередь ректор «Синергии» Артем Васильев указал на отсутствие в законодательстве пункта о возможности лицам, не достигшим 14 лет, стажироваться, что необходимо для образовательного процесса.

«Согласно Трудовому кодексу, работодатель в России не имеет права принимать на стажировку детей младше 14 лет. Таким образом, ни Алиса, ни Хеймдалль не могут выполнить требования, которые прописаны в локальных актах и образовательных программах университета, поэтому в поступлении им будет отказано», — пояснил ректор.

В 2021 году тогда еще восьмилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила на коммерческое отделение факультета психологии МГУ. У семьи девочки во время зимней сессии возник конфликт с представителями образовательного учреждения. Юная студентка сдавала экзамены на «двойки» и «тройки». Отец ребенка сообщил, что преподаватели специально завалили его дочь не экзамене. В результате инцидента Тепляков напал на заведующего кафедрой факультета.