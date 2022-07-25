В США продали чемпионский пояс Мухаммеда Али

Пояс легендарного боксера Мухаммеда Али был продан на аукционе в США за $ 6 млн. Покупателем оказался владелец клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей, передает телеканал «Известия». Мухаммед Али получил чемпионский пояс в 1970-х годах за победу над Джорджем Форманом. Боксер скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

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