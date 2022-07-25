Минтруд предложил обязать директоров школ декларировать расходы

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило обязать руководителей государственных муниципальных учреждений представлять сведения о расходах. Об этом сообщили 25 июля журналистам в пресс-службе ведомства.

Соответствующим законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей госучреждений, представлять сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц.

«Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, а именно: необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга)», — рассказали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что законопроект не будет расширять состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе. Он только предполагает увеличение объема представляемых сведений.

Как передает «Газета.ru», к лицам, которых обяжут декларировать доходы, относятся директора школ, заведующие детскими садиками, главврачи больниц и поликлиник. Законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии.

В настоящее время руководители представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Трудовым кодексом и федеральным законом о противодействии коррупции.

14 марта Минюст России предложил внести поправки в закон о противодействии коррупции, согласно которым региональных чиновников и депутатов обяжут уведомлять органы прокуратуры обо всех попытках склонить их к коррупции.

6 марта президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий государству в судебном порядке взыскивать средства чиновников с банковских счетов в тех случаях, если сумма поступлений на счет превышает официальный доход за последние три года и законность получения средств не подтверждена.