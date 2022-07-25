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Британские спецслужбы помогали Киеву в операции по угону самолетов ВКС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Британские спецслужбы оказывали поддержку Украине в операции по угону российских самолетов. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб», — заявил сотрудник ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее в этот день стало известно о срыве операции украинской разведки по вербовке российских летчиков и угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. По данным ведомства, планировалось склонить пилотов осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые Вооруженными силами Украины аэродромы.

При этом, как утверждает ФСБ, украинские военные раскрыли данные о присутствии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в населенных пунктах на своей территории. Информация была получена из перехваченного телефонного разговора украинского офицера с одним из российских летчиков.

24 июля СМИ сообщили, что силы специального назначения Великобритании начали обучать украинских коллег, чтобы они смогли вернуть контроль над островом Змеиный. По данным The Sun, их должны обучить управлению подводной военной техникой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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