В Cети появилось фото новых смартфонов Huawei из линейки Mate 50

Китайский портал Mydrivers.com 25 июля опубликовал фотографию четырех новых смартфонов Huawei из линейки Mate 50.

На изображении — модели Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS и Mate 50X. Последние три гаджета оснащены квадрокамерами, а также технологией XMAGE, которая будет впервые применена на смартфонах.

22 июля сообщалось, что Huawei занял четвертое место в России среди самых популярных производителей смартфонов. Вместо китайского бренда место в первой тройке занял Apple. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, смартфоны Huawei практически исчезли с рынка из-за санкций США, введенных в 2019 году. На фоне рестрикций корпорация Google прекратила сотрудничество с китайским вендором — это означало в том числе отключение от операционной системы Android.

В начале июня компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Это решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в России и запчастей к ним.

13 июля источник сообщил «Известиям», что Huawei возобновила поставки смартфонов и других гаджетов в Россию. В течение двух недель продукция Huawei появляется на сайте компании, а также у партнеров.