В Запорожье начали выдавать российские свидетельства о рождении

В Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Об этом сообщил 25 июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В настоящее время их выдают в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

«Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, в понедельник, Рогов сообщил о том, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. За несколько дней до этого был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ.

Также в середине июля общее число пунктов приема документов на российское гражданство увеличилось до 10.

Еще в конце мая заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались в основном пророссийски настроенные жители.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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