Двое погибли после столкновения автомобиля со столбом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два человека скончались после того, как их автомобиль влетел в столб. Пассажир иномарки умер на месте, а водитель скончался в больнице.

Инцидент произошел ночью 24 июля, на 9-м км Сибирского тракта. Из-за аварийности на этом участке дороги серьезно ограничена скорость. Мужчина за рулем Ford Mondeo не справился с управлением и врезался в столб.

Уже установлено, что до этого ДТП водитель ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сейчас проводятся мероприятия для установления точной причины аварии, пишет ТагилСити.Ру со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

25 июля сообщалось, что треш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в ДТП в Ярославле. Видео произошедшего появилось в соцсетях. На кадрах видно, что машина ехала на высокой скорости, а пассажиры вели трансляцию, не обращая внимания на дорогу. Автомобиль не вошел в поворот, перевернулся и покорежил несколько машин на частной стоянке.