Карта спецоперации на Украине 25 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 июля можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня «HIMARS» и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777.

Кроме того, в акватории Днепровского лимана вскрыта попытка высадки с украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».