«Белая акула» отреагировал на спор Дацика и Монсона о национальности

Российский боец ММА Андрей «Белая акула» Семенов 25 июля отреагировал на спор Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона о том, кто из них более русский.

«Если ты готов здесь приносить пользу, то ты уже тот, кем называешься. За всё говорят поступки. Не слова, а поступки. Поживем — увидим», — сказал Семенов «Известиям».

Поступком боец назвал то, что Монсон, родившийся и выросший в США, преподает смешанные единоборства российским детям.

20 июля Монсон рассказал, что еще когда он был ребенком, его уже интересовала культура и история России и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. Он отметил, что у него русская жена и дети и что он «на 100% больше русский», чем Дацик.

В ответ Дацик на следующей день упрекнул Монсона в незнании русского языка.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.