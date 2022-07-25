Мэр Барнаула заболел COVID-19

Глава Барнаула Вячеслав Франк перешел на удаленный формат работы после того, как получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Глава города Вячеслав Франк перешел на дистант в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции. Глава города находится дома и проходит амбулаторное лечение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова.

В мэрии также отметили необходимость соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию, поскольку риск заболеть COVID-19 по-прежнему есть.

Ранее, 21 июля, замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас в России наблюдается рост случаев заболеваемости COVID-19.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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