В Херсонской области выведут гривну из обращения

Украинская гривна будет выведена из оборота на территории Херсонской области. Об этом заявил в понедельник, 25 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — сказал он ТАСС.

По его словам, украинская валюта быстро обесценивается, что делает ее непривлекательной для расчетов. Вместо нее будет использоваться только российский рубль.

Бивалютная зона в Херсонской области была введена в регионе 23 мая. 31 мая Стремоусов заявил, что на территории региона рубль введен в полноценный оборот. Торговые точки обязаны продавать товары в рублях и гривнах.

29 июня в Херсонской области был изменен курс гривны. Она стала стоить 1,5 рубля вместо 2 за одну единицу.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных 15 марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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