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«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» лицензию на турбину до конца 2024 года

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Немецкая компания Siemens Energy, которая производит газовые турбины, направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что лицензия позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

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Теперь турбину можно будет отправить из Германии в Россию в середине недели.

При этом у транспортировки есть условие: «Газпром» должен прислать необходимые для прохождения таможенного контроля документы. Как передает «Коммерсантъ», российская компания должна изменить базис поставки с канадского Монреаля на конечный пункт в Россию.

Изначально «Газпром» должен был самостоятельно забрать отремонтированную турбину в Канаде. Из-за введенных против компании санкций транспортировка со стороны РФ оказалась невозможной. Таким образом, Siemens взяла на себя доставку турбины в Россию.

22 июля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона так и не получила технической и юридической документации по турбине для «Северного потока».

Так он прокомментировал сообщения Reuters о том, что турбина задерживается якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России. Накануне агентство написало, что пока неясно, в какие сроки оборудование может быть возвращено.

В четверг, 21 июля, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины из Канады в Германию. При этом он отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Российская компания «Газпром» 14 и 15 июня сообщила об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за санкций против РФ не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

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