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Что случилось в мире за ночь 25 июля: главные новости «Известий»

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В ночь на 25 июля в России и мире произошли следующие важные события: ЦБ РФ может возобновить выпуск купюр номиналом десять и пять рублей, военные ЛНР освободили от боевиков Углегорскую ТЭЦ в ДНР, власти Херсонской области сообщили о провале попытки контрнаступления ВСУ, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Конго. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — Купюры достоинством десяти и пяти рублей могут вернуться в оборот

По словам зампреда Центробанка, курирующего наличное денежное обращение, Сергея Белова, возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го планируют в конце этого года. Модификация этой банкноты пройдет по утвержденному плану — в 2025 году.

Немелочное дело: ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр
Почему регулятор рассматривает и возможность вернуться к выпуску банкнот в пять рублей

Таким образом, уточнил зампред в беседе с «Известиями», в ЦБ рассчитывают снизить расходы на производство наличных денег, поскольку чеканка 10-рублевой монеты оказалась затратной.

При этом срок службы таких денег вырастет за счет использования последних технологических процессов производства. Также он подчеркнул, что выпуском бумажной десятки можно решить и проблему размену. Эксперт уточнил, что обменять крупные суммы монетами довольно сложно.

Белов подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей купюрами не идет. И те и другие будут продолжать находиться в обращении.

Кроме того, выпуск пятирублевой купюры, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года, может начаться в конце года, если такое решение будет принято Центробанком.

По мнению психолога Ольги Максимовой, люди в принципе уважительнее относятся к бумажным деньгам, которые не ассоциируются с мелочью. К тому же металлические деньги занимают много места.

Новости Донбасса — Военные ЛНР освободили от боевиков Углегорскую ТЭС в ДНР

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР), узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, сейчас на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории.

Как уточнил и.о. главы администрации города Горловки Иван Приходько, территория Углегорской ТЭЦ полностью блокирована, но пока не зачищена. Он добавил, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР.

По неподтвержденной пока информации, ВСУ отходят от Семигорья, отметил Приходько.

Новости Донбасса — в Херсонской области сообщили о провале попытки контрнаступления ВСУ

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Очередная попытка со стороны украинских военных наступления на Херсонскую область провалилась, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что местность на территории региона степная, поэтому пробраться незамеченными у украинских военных еще не получалось.

Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада, заключил Стремоусов.

Новости мира — глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Конго

Это первый в истории министра иностранных дел России визит в Конго. Глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с руководством страны.

Визит в центральноафриканское государство из Египта — это начало его турне по странам континента. После Конго глава МИД РФ посетит также Уганду и Эфиопию.

Последний раз большое турне в африканские страны глава МИД РФ совершил в 2018 году. Тогда Лавров посетил Намибию, Мозамбик, Анголу, Эфиопию и Зимбабве.

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