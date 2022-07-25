Вузы Томска не одобрили предложенный Минкультом проект границ

Консорциум университетов и НИИ Томска выступил против проекта границ исторического поселения, который предложил Миьнкульт РФ. В частности, по мнению томских ученых, разработчики проигнорировали варианты «точечного» развития территорий вузов. Об этом говорится в письме главы консорциума, ректора Томского госуниверситета Эдуарда Галажинского на имя врио губернатора Владимира Мазура.

РИА «Томск» уточняет, что в мае ведомство направило мэрии Томска проект границ исторического поселения. Власти города посчитали, что этот проект поставит под вопрос многие крупные проекты, в том числе строительство третьего моста через Томь и возведение межвузовского кампуса. Вузам же предлагают запретить строить корпуса более 35 тыс. кв. м, а сами здания должны занимать не более 30% территории университета.

В письме Галажинский обращает внимание на то, что про проект границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения «Город Томск» ограничивает или вообще запрещает любые градостроительные преобразования, намеченные университетами.

Томск получил статус исторического поселения федерального значения в 1990 м году. Но границы охраняемой территории не были обозначены. Проект разрабатывали несколько лет. Он регламентирует застройку в исторической границе Томска, ограничивает этажность и использование материалов во время реконструкции или строительства.