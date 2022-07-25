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Times: западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине

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Британский журналист Род Лиддл в статье для газеты The Times заявил, что западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине.

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«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — отметил он.

По словам журналиста, зарубежные издания не только преуменьшают российские успехи в ходе спецоперации по защите Донбасса, они еще и преувеличивают возможности противодействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Лиддл обратил внимание на то, что западные СМИ начинают писать о «зверствах» российских военных, когда видят успехи РФ, таким образом, считает колумнист, предоставляемая информация искажает реальную картину боев.

При этом, добавил он, заявления украинских политиков принимаются на Западе «за чистую монету»

«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду», — считает Лиддл.

26 марта венесуэльский корреспондент новостной сети TeleSUR заявил в интервью «Известиям», что западные СМИ преподносят много лживой информации о спецоперации РФ по защите Донбасса и о том, что происходит на Украине.

До этого, 20 марта, французский доброволец снайпер Эрван Кастель, который в 2014 году прибыл в Донбасс и вступил в ряды ополчения, обвинил западные страны в потоке фейковых новостей после начала российской спецоперации. Одним из примеров он назвал материал итальянского издания La Stampa, где фото после удара украинской ракетой «Точка-У» по центру Донецка приводились в качестве «подтверждения бомбардировки Киева российской армией».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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