Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов

Вооруженные силы Китая усилили оборону страны от потенциального вторжения американских самолетов и кораблей. Об этом в воскресенье, 24 июля, рассказал председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Количество осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе существенно выросло за последние пять лет», — заявил он в интервью для Financial Times.

Также Милли уточнил, что действия китайских военных стали более «агрессивными», в особенности на юго-восточном направлении. Он отказался назвать конкретные цифры, однако указал на то, что число подобных инцидентов пропорционально количеством зафиксированных Вашингтоном опасных сближений.

По словам генерала, он уже поднимал эту тему 7 июля во время беседы с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном, который, в свою очередь, указал на провокационные действия американских военных.

19 июля Марк Милли заявил о необходимости провести подробный анализ всех аспектов китайско-американского военного взаимодействия за последние пять лет.

По его словам, необходимо уделить особое внимание инцидентам с приближением китайской военной техники к стратегическим объектам США. По данным официальных лиц, задача состоит в том, чтобы фиксировать любые изменения в позиции КНР. Кроме того, руководство американских ВС стремится к полному пониманию возможностей и намерений Пекина.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.