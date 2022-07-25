В европейской части РФ ожидается теплая погода на этой неделе

В европейской части РФ прогнозируют теплую неделю. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни температура воздуха будет 25-30 °С тепла, исключая Северо-Западный федеральный округ. Там будет немного прохладнее, передает телеканал «Известия». В Ленинградской области 25 июля будет 24 градуса тепла. Во вторник — +28 °С, со среды начнёт холодать до +20...+23 °С.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.