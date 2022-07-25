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Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах и крахе демократии в США

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Слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и заявление экс-лидера страны Дональда Трампа о наличии только двух гендеров являются революционными. Об этом в понедельник, 25 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она указала на то, что оба политика относятся к разным партиям: Гор — демократ, а Трамп — республиканец, однако оба сделали скандальные заявления, идущие в разрез с сегодняшней повесткой Вашингтона.

«Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала представитель российского МИДа.

Накануне Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Он раскритиковал нынешнюю гендерную политику США.

Ранее, 23 июля, Гор в интервью NBC News заявил, что американская демократия разрушена. Он считает, что это является причиной того, что власти США не могут прийти к какому-либо соглашению в конгрессе по вопросам изменения климата, а также принять законы по запрету штурмовых винтовок.

Однако идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.

В феврале 2022 года квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. Президент США Джо Байден в поздравлении с Днем видимости трансгендеров отметил, что он и его администрация видят их «созданными по образу Божиему».

В России подобного энтузиазма к многообразию полов не разделяют. На реплику Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, «что же это за Бог у Вашингтона, во имя которого США уничтожают основы мироздания».

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