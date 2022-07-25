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Стали известны подробности задержания убийцы девушки на Нахабино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки на подмосковной железнодорожной станции Нахабино, когда он пытался уехать из столичного региона, так как понимал, что его уже ищут.

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Когда убийцам наплевать на привлекательность своих жертв

Как выяснили «Известия», ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления. Также его судили за грабеж и разбойное нападение.

24 июля сотрудники следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области по горячим следам задержали мужчину 1980 года рождения, подозреваемого в убийстве девушки на подмосковной железнодорожной станции Нахабино.

По данным следствия, он познакомился с девушкой в день убийства, после чего проследовал за ней в помещение общественного туалета, где задушил ее. Прежде чем скрыться с места преступления, злоумышленник похитил мобильный телефон и ювелирные украшения жертвы.

Задержанный признал свою вину, а также указал место хранения украденных ценностей. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения.

Накануне утром на станции Нахабино в Подмосковье было обнаружено тело 33-летней уроженки Иркутской области с признаками насильственной смерти посредством удушения. Правоохранители оперативно разослали ориентировки с описанием особых примет подозреваемого в убийстве.

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