Стали известны подробности задержания убийцы девушки на Нахабино

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки на подмосковной железнодорожной станции Нахабино, когда он пытался уехать из столичного региона, так как понимал, что его уже ищут.

Как выяснили «Известия», ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления. Также его судили за грабеж и разбойное нападение.

24 июля сотрудники следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области по горячим следам задержали мужчину 1980 года рождения, подозреваемого в убийстве девушки на подмосковной железнодорожной станции Нахабино.

По данным следствия, он познакомился с девушкой в день убийства, после чего проследовал за ней в помещение общественного туалета, где задушил ее. Прежде чем скрыться с места преступления, злоумышленник похитил мобильный телефон и ювелирные украшения жертвы.

Задержанный признал свою вину, а также указал место хранения украденных ценностей. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения.

Накануне утром на станции Нахабино в Подмосковье было обнаружено тело 33-летней уроженки Иркутской области с признаками насильственной смерти посредством удушения. Правоохранители оперативно разослали ориентировки с описанием особых примет подозреваемого в убийстве.