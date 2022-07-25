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Врачи вернули зрение лечившей катаракту сахаром труженице тыла

В Хабаровске врачи вернули зрение труженице тыла, лечившей катаракту сахаром
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Фото: Unsplash/alpay tonga
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В Хабаровске врачи вернули зрение 93-летней труженице тыла, пытавшейся вылечить катаракту сахаром. Об этом 25 июля сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Хабаровские врачи успешно прооперировали и вернули зрение 93-летней Анне Дудыревой — труженице тыла. Бабушка лечила катаракту сахарным песком в полной уверенности, что это поможет, такому способу ее учила мачеха в далеком 1938 году», — написал он в своем Telegram-канале.

Никонов отметил, что обратиться к специалистам пенсионерку уговорили сотрудники госучреждения социального развития правительства края, после того как на одной из встреч ветеранов историю Дудыревой рассказала пожилая жительница поселка Хор.

Он добавил, что операция на глаза прошла успешно, теперь труженица тыла, учитывая ее возраст, видит хорошо.

В декабре прошлого года стало известно, что 90-летняя блокадница из Ленинградской области пыталась самостоятельно себя прооперировать. Уточнялось, что в больнице ей была рекомендована операция в связи с развившимся асцитом (скопление жидкости в брюшной полости). При этом родственники пенсионерки выразили отказ от госпитализации, и в дальнейшем пенсионерку наблюдали амбулаторно.

В результате женщина пыталась с помощью пореза выпустить скопившуюся в брюшной полости жидкость, ее госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Спустя три недели после госпитализации блокадница умерла.

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