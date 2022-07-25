Реклама
Прямой эфир
Спорт
Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций
Мир
Из-за извержения вулкана в Японии эвакуировали 34 человека
Мир
FT узнал о сокращении инвестиций Китая в Россию с начала года
Мир
Eutelsat и OneWeb могут объявить о слиянии для конкуренции со Starlink
Мир
Папа римский прибыл в Канаду для покаяния перед коренными народами
Мир
Кандидат в премьеры Британии пообещал ограничить влияние КНР в стране
Мир
В Греции указали на распространение националистических идей в Турции
Мир
Глава МИД Германии посетит Чехию и Словакию 26 июля
Спорт
Тренер «Барселоны» захотел вернуть в клуб Месси
Спорт
Болельщики ФК «Атлетико» создали хештег против присоединения Роналду
Общество
Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы

FT узнал о сокращении инвестиций Китая в Россию с начала года

FT: с начала года КНР не инвестировала в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»
0
Фото: Global Look Press/Du Bin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай с начала года не вкладывал средства в российские проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщило издание Financial Times со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае.

Надежда на вырост: китайские инвесторы поверили в российский рынок
Чем Пекин сможет помочь Москве в период санкций

Отмечается, что Пекин не подписывал новых сделок с российскими структурами в первой половине 2022 года. При этом раньше сотрудничество с Москвой было на высоком уровне.

Как пишет издание, в настоящий момент КНР сосредоточила свое внимание на отношениях с Ближним Востоком. Так, в указанный период крупнейшим партнером государства стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на $5,5 млрд, а в 2021 году Китай инвестировал больше $10 млрд в инфраструктурные проекты в Ираке.

«Один пояс — один путь» в 2010-х годах объединил проекты «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Инициатива призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулированию экономического процветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию миру и устойчивому развитию.

В последние месяцы произошло немало изменений в концепции финансовых взаимоотношений Китая и РФ. Несмотря на затишье в сфере инвестиций, стороны укрепляют сотрудничество в других областях. В частности, 6 июля сообщалось, что Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, импорт в мае вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом. Отмечалось, что китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec и трейдер ZhenHua Oil «активизировали закупку более дешевой российской нефти» и поставки из Ирана и Венесуэлы, при этом сократив покупку нефти из Западной Африки и Бразилии.

В свою очередь посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что на отношения государств оказывают влияние западные санкции. По его словам, партнерство России с Китаем «зашло достаточно далеко».

Как рассказал Денисов, есть компании и банковские учреждения, которые активно работают на западных рынках и опасаются вторичных санкций. Но есть другие компании и банки, которые могут рисковать, поскольку они меньше, а то и вовсе не завязаны на западный рынок.

При этом посол России в Китае напомнил, что в связи с уходом части европейского бизнеса из России появились ниши, которые сможет и будет восполнять теперь Китай. Например, автомобильная промышленность, пояснил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022