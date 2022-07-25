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Times признала сокрытие на Западе правды об успехах России на Украине

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине. Об этом 23 июля написал британский журналист Род Лиддл в статье для газеты The Times.

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По его словам, зарубежные издания преувеличивают возможности противодействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — отметил он.

Лиддл также обратил внимание на то, что западные СМИ чаще начинают писать о «зверствах» российских военных, когда видят успехи РФ.

Обозреватель пояснил, что такие сообщения выходят в топ, однако искажают реальную картину боев.

«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — считает Лиддл.

Он также подчеркнул, что взгляд Запада формируется принятием желаемого за действительное.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что читатели газеты The Times разоблачили ложь в статье, где на основании заявлений украинской стороны Россию обвинили в ухудшении ситуации с продовольствием в мире. Публикация вызвала негодование пользователей, оставивших десятки комментариев.

По данным авторов материала, Россия якобы «устроила морскую блокаду Украине, чтобы не дать ей продать на мировой рынок пшеницу и тем самым вызвать продовольственный кризис». На Украине «гниют» 20 млн т зерна, говорилось в статье. Читатели не согласились с этими данными и призвали журналистов говорить правду.

До этого, 22 мая, полсотни журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран увидели освобожденную от нацистов Херсонскую область, после чего заявили о лживости западных медиа.

Между тем венесуэльский корреспондент новостной сети TeleSUR заявил в интервью «Известиям», что западные СМИ преподносят много лживой информации о спецоперации РФ по защите Донбасса и о том, что происходит на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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