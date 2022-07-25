В Запорожье вернулся к работе завод гидрокомпонентов для машин

Завод гидрокомпонентов для машин «Гидросила» возобновил свою работу в Запорожской области. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отмечается, что пока предприятие работает не в полную силу, так как есть проблемы с сырьем, которое раньше поставляли из украинских регионов. Из-за того, что собственник предприятия остался на подконтрольной Киеву территории, завод фактически замер.

Управляющий директор завода «Гидросила» Юрий Шадрин рассказал, что раньше продукция уходила через торговый дом, который находится в Кировограде. По его словам, сейчас сотрудники предприятия пытаются установить связь с теми заводами, где точно применялась их продукция.

Корреспондент показал гидравлический распределитель, который является конечным продуктом производственной линии. Он знаком водителям многих тракторов и тяжелой техники. Теперь у завода появилась возможность заключить прямые контакты с российскими и белорусскими заводами.

Уточняется, что в Мелитополе также есть несколько таких заводов. Если до 2014 года все предприятия были обеспечены заказами, то после — все связи были разорваны.

По словам директора завода «Автогидроагрегат» Виталия Ярчука, в 2014 году националистическое формирование «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) блокировал машины на границе.

«Все связи, которые выстраивались годами и десятилетиями были оборваны в течение нескольких месяцев», — сказал он.

Теперь же предприятиям предстоит наладить связь в ручном режиме. В этом им помогает администрация Запорожской области.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области (ВГА) Владимир Рогов заявил, что для обеспечения безопасности Запорожской области военные базы ВС РФ должны быть размещены здесь на постоянной основе.

Ранее, 23 июля, в Запорожской области подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ.

8 июня Рогов подчеркнул, что большая часть населения области хочет «побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России».

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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