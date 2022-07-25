Военкор «Известий» показал кадры обстрела позиций ВСУ «Смерчами»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» применяются в ходе спецоперации по защите населения Донбасса для поражения техники и живой силы ВСУ. Корреспондент «Известий» показал, как военнослужащие группировки «Отважные» применили их для ликвидации замаскированного склада с иностранным вооружением противника.

«Поступила цель по уничтожению боеприпасов, рядом со взлетно-посадочной полосой. Поразили точно, без ошибочно, в срок», — отметил начальник расчета РСЗО с позывным «Первый».

Уточняется, что только за сутки дивизион систем «Смерч» уничтожил несколько командных пунктов, три склада с боеприпасами, а также четыре танка и две бронемашины украинских военных. Подготовить к бою реактивную систему успевают буквально за две минуты. «Смерч» используют, когда нужно нанести точный удар.

Отмечается, что боевой расчет РСЗО несколько дней назад остановил продвижение войск противника и превратил в руины укрепрайон где прятались националисты.

«Масштаб поражения живой силы противника, намного больше. Полный пакет боевой машины поражает 67 гектаров, это примерно сравнимо с восьмью футбольными полями», — поделился «Первый».

В арсенале «Смерча» разного типа снаряда, например, самонаводящиеся ракеты, которые используют, когда нужно поразить сразу несколько целей. При этом расчеты реактивной системы всегда работают под прикрытием пулеметов и автоматов.

Команда «экипаж к бою» звучит до 20 раз в день. Как рассказал старший сержант водитель с позывной «Гора», задачи поступают часто и выполнять их нужно оперативно.

«Мы конечно очень быстро сворачиваемся, в течение 5 минут, даже бывает и быстрее укладываемся по времени и уходим с места пуска», — уточнил военнослужащий.

Ранее, 12 июля, представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что союзные силы России и ДНР лишили украинских боевиков возможности контратаковать на донецком направлении. Он отметил, что ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника, контролируя ситуацию.

Так, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показывал, что военные ДНР в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из РСЗО БМ-21 «Град». Отмечалось, что ночные контратаки продолжатся до тех пор пока украинская артиллерия не прекратит угрожать мирным жителям Донецка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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