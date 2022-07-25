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Тренер «Барселоны» захотел вернуть в клуб Месси

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Фото: Global Look Press/Atsushi Tokumaru
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес захотел вернуть в клуб аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что он попросил президента клуба Жоана Лапорту подписать контракт с футболистом, после того как он закончит свою деятельность в парижской команде.

По словам Эрнандеса, возвращение Месси в команду может помочь как в спортивном, так и в экономическом планах.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл второй трофей в составе национальной команды, когда та обыграла сборную Италии в матче континентальных чемпионов.

Этот трофей стал для Месси 40-м в карьере. По их количеству он обогнал Андреса Иньесту, у которого 39 титулов.

Футболист после ухода из «Барселоны» официально перешел во французский ПСЖ в августе 2021 года. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления. Также в соглашении предусмотрены бонусы.

3 мая Месси заявил руководству клуба ПСЖ, что покинет его, если будет подписан контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду. В ПСЖ, в свою очередь, дали понять, что Месси должен будет отработать в команде до конца контракта, который действует до лета 2023 года.

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