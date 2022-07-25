Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 года

Компания Siemens Energy до конца 2024 года предоставила «Газпрому» канадскую экспортную лицензию, необходимую для ремонта, обслуживания и транспортировки газовых турбин «Северного потока». Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил «Коммерсант».

Чтобы отправка турбины состоялась, «Газпрому» предстоит изменить базис поставки с Монреаля на конечный пункт в Россию, говорится в публикации.

Отмечается, что передача оборудования должна была состояться еще 23 июля, однако этого не произошло якобы из-за отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома». Так, 21 июля, стало известно, что турбина задерживается при транзите в Германии.

В агентстве Reuters сообщили, что процесс застопорился, так как, по некоторой информации, Россия не дала согласие на транспортировку турбины. Ранее устройство проходило техобслуживание в Канаде и было доставлено в Кельн 17 июля через логистическую компанию Challenge Group.

В этот же день вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Между тем данные оператора Nord Stream AG показали, что поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Поставки возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ.

Изначально сообщалось, что экспорт газа в Германию по «Северному потоку» идет на мощности около 30%. Там же подчеркивалось, что выход на плановые 2,66 млн куб. м может занять несколько часов.

При этом несколькими днями ранее поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций.

20 июля «Газпром» заявил, что в очередной раз запросил документы у немецкой Siemens по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока». В компании заявили, что без них поставка оборудования из Канады и Евросоюза невозможна из-за антироссийских санкций. До этого «Газпром» запрашивал документы на турбину 16 июля.