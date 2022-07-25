Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 июля

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в понедельник, 25 июля. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, возможен кратковременный, местами сильный дождь.

Днем в Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов. Также в дневное время ожидаются местами гроза и град.

Прогнозируется ветер западный со скоростью 5–10 м/с. В ночное время ожидается ветер переменных направлений, скорость будет равна 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что рабочая неделя для жителей европейской части России ознаменуется теплой погодой с температурным фоном до +30 градусов.

Как предупреждал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, жара в Центральной России сменится комфортной прохладой из-за атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков.

Жаркая погода будет держаться до четверга, 28 июля, уточнил он. С наступлением же выходных столбики термометров упадут до +20 градусов.

22 июля главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова выразила надежду, что теплая погода в Москве продержится до конца июля.