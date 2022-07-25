Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины

По закону ремонт и мытье машин запрещены на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказала доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина в беседе с агентством «Прайм».

«За нарушение норм предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сказала она.

По словам эксперта, мытье и ремонт автомобилей запрещены и региональным законодательством. Так, в Москве можно получить штраф за загрязнение территории.

Рагулина пояснила, что двор многоквартирного дома является общественным пространством, поэтому мытье или ремонт автомобиля может создать неудобства для его жильцов. При этом можно очистить тряпкой стекла и фары машины, однако поливать водой их не рекомендуется.

Эксперт считает, что в настоящее время практически отсутствуют места, где автовладельцы могут бесплатно помыть или сами отремонтировать свой автомобиль. Она указала на то, что такие территории должны определять местные органы власти.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что на территории РФ вступил в силу штраф, который будут выписывать за выгрузку или сброс отходов с транспортных средств и прицепов к ним вне установленных мест. Привлечь к ответственности могут физических, юридических и должностных лиц, а размер административного штрафа будет зависеть от вида транспортного средства.

Физическое лицо за сброс отходов с легкового автомобиля может отдать от 10 до 15 тыс. рублей, должностное лицо — от 20 до 30 тыс. рублей, а юридическое — от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее, 6 июля, юрист Елена Кудерко напомнила, что мытье и ремонт автомобиля во дворе многоквартирного дома запрещены.

Кроме того, штраф могут получить пользователи служебных машин, которые припарковали их на детской площадке. Такое нарушение карается взысканием от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Владельцам частных машин за такую же провинность грозит потеря 5 тыс. рублей.