Врач Минздрава рассказал о первой помощи утопающему

При оказании первой помощи тонущему человеку необходимо предоставить ему возможность дышать либо суметь провести сердечно-легочную реанимацию. Об этом 25 июля рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный.

«Поэтому при извлечении пострадавшего из воды самым главным является, чтобы его лицо, его дыхательные пути находились над поверхностью воды, и он имел возможность дышать. Пострадавших разворачивают на спину, когда вытаскивают из воды», — отметил он.

По словам эксперта, сердечно-легочная реанимация необходима в тех случаях, если пострадавший уже не дышит. Реанимационные действия нужно проводить после того, как человек уже находится на суше.

При этом на спасение есть примерно пять минут, добавил Дежурный. Он объяснил, что сердечно-легочная реанимация проводится либо до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.

Класть пострадавшего животом на свое колено, лицом вниз, чтобы слить воду из дыхательных путей, не стоит, добавил эксперт. Он посоветовал укутывать спасенного из воды одеялом при охлаждении.

Ранее, 29 июня, медицинский директор СИТИЛАБ, к.м.н., врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко рассказала об угрозах и заболеваниях, которые могут поджидать отдыхающих на общественном пляже. По ее словам, одной из главных угроз для отдыхающих является грязная и непригодная для плавания вода, в которой можно заразиться церкариозом (он же «зуд купальщика»).

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