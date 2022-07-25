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Авиакомпания отобрала паспорт у депортированного из США россиянина

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Фото: Телеканал «78»
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Авиакомпания Emirates отобрала паспорт у депортированного из США россиянина. Об этом в воскресенье, 24 июля, мужчина рассказал телеканалу «78».

По словам петербуржца, на паспортном контроле в Майами его заподозрили в том, что он в прошлом году нелегально работал по туристической визе, после чего отобрали все вещи и отправили сначала в Объединенные Арабские Эмираты, а затем в Санкт-Петербург.

«Вообще-то, сказали, что это бесплатно, за счет страны, но в Эмиратах выяснилось, что мне надо заплатить за билет. Они удерживали мой паспорт, не отдавали мне, пока я не заплачу», — сказал он.

Мужчина отметил, что провел в аэропорту почти двое суток. Сейчас петербуржец отпущен с борта самолета в Санкт-Петербурге, однако теперь ему предстоит найти утерянный багаж.

Авиакомпания ситуацию никак не прокомментировала.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, депортировали в Россию из США.

Россиянин обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле личными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений.

В 2020 году суд штата Вирджиния приговорил его к девяти годам тюрьмы. После этого американская сторона приняла решение депортировать Буркова.

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