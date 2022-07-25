CNN заявил об угрозе холодной войны с США из-за применения Россией подлодки «Белгород»

Ввиду своих характеристик российская атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» может подготовить почву для начала холодной войны в Мировом океане. Об этом написал 24 июля обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон.

«Если «Белгород» сможет успешно расширить возможности российского флота, то это в следующее десятилетие подготовит почву для разворачивания холодной войны в глубинах океана», — говорится в материале.

В статье указывается на тот факт, что подводная лодка способна нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов «Посейдон», оборудованные средствами для ведения разведки. Сегодня «Белгород» является самой длинной подводной лодкой в ​​океане.

Ранее, 16 июля сообщалось, что офицер США в отставке Брент Иствуд посчитал, что российскую ядерную торпеду «Посейдон» не сможет остановить оборона ни одной страны. По его словам, торпеда будет иметь огромное военное преимущество, так как ее возможности выходят за рамки действующих договоров о контроле над вооружениями.

О том, что «Белгород» передана Военно-морскому флоту России, сообщало предприятие «Севмаш» 8 июня. Отмечалось, что лодка может быть использована как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов. При это главное предназначение корабля — решение разноплановых задач, в частности, проведение поисково-спасательных операций.

До этого, в январе, глав штаба обороны Великобритании Тон Радакин отметил, что активность российских подводных лодок за последние 20 лет «феноменально усилилась». При этом читатели британского издания The Times раскритиковали его заявление, указав, что адмирал испугался. Его слова похожи на анахроническую паранойю холодной войны, уточняли они.

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Несмотря на то что, подлодка официально была заложена после распада СССР, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Однако уже в 1997 году ее создание было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации.

Сегодня подводная лодка «Белгород» стала носителем нового стратегического оружия сдерживания — суперторпеды «Посейдон».