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Треш-стримеры попали в жесткое ДТП в Ярославле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Треш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в ДТП в Ярославле. Видео произошедшего в воскресенье, 24 июля, появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что машина ехала на высокой скорости, а пассажиры вели трансляцию, не обращая внимания на дорогу.

Авария произошла практически на пустой дороге. Автомобиль не вошел в поворот, перевернулся и покорежил несколько машин на частной стоянке.

Известно, что в машине стримеров находились четыре человека. Один из пострадавших попал в реанимацию, еще одна девушка была госпитализирована.

Одной пассажирке помощь оказали на месте. При этом водитель сбежал с места происшествия.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что Мосгорсуд признал законным приговор треш-стримерам Евгению Дмитерко и Игорю Малихову, распылившим газовый баллончик в лицо женщине.

24 мая блогерам назначили три года лишения свободы каждому, сейчас оба отбывают наказание в Республике Башкортостан.

Позднее Дмитерко возместил потерпевшей ущерб, заявленный в гражданском иске, на сумму 250 тыс. рублей. Малихов возместил моральный вред частично, выплатив 30 тыс. рублей. В этой связи государственный обвинитель просил взыскать с него в счет возмещения вреда еще 220 тыс. рублей.

Инцидент произошел в августе 2021 года в Измайловском парке в Москве. Двое 40-летних мужчин подошли к женщине и, понимая, что она не сможет оказать серьезного сопротивления, из хулиганских побуждений распылили ей в лицо газовый баллончик.

Происходящее стримеры сняли на видео, которое впоследствии опубликовали в соцсетях.

23 июня председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о завершении разработки законопроекта о запрете треш-стримов. В апреле сенатор сообщал, что законопроект о запрете треш-стримов будет предусматривать административные штрафы до 600 тыс. рублей для совершивших правонарушение впервые при условии, что их действия не противоречат УК РФ.

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