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Компанию Bosch требуют наказать за нарушения прав потребителей

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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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По информации «Известий», к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch и входящих в ее состав, в Химкинский суд Московской области подано исковое заявление о невыполнении ими гарантийных обязательств по товарам бренда.

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Речь идет об ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов.

А также об ООО «БСХ Бытовые Приборы» — она отвечает за импорт и производство бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных, сушильных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов, электроплит, холодильников и морозильников.

«Следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей», — говорится в исковом заявлении, которое имеется в распоряжении «Известий».

В нем указывается, что представители компании в РФ несут перед российскими потребителями юридические обязанности. В том числе по замене недоброкачественного товара новыми этой же марки, а также другие гарантийные обязательства.

Однако, как утверждают в «Общественной потребительской инициативе», этого не происходит. Компании нарушают возложенные на них законом обязанности, а вместе с тем — и законные права российских потребителей, говорится в иске.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Некрасиво ушли: компанию Bosch требуют наказать за нарушения прав потребителей

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