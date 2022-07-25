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Мэр Сочи объявил режим ЧС в городе из-за погодных условий

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В связи с наводнением, вызванным обильными дождями, в Сочи было решено ввести режим ЧС. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

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«По всему городу объявили режим ЧС. <...> Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Копайгородского, наибольшее число повреждений было зафиксировано в Центральном районе. Он подчеркнул, что недавний шторм стал самым масштабным происшествием в этой части курорта за последние годы.

Отмечается, что сейчас администрация оказывает поддержку пострадавшим жителям города: мониторинговые группы обходят территории и разъясняют людям их права. Также продолжается работа с автовладельцами, потерявшими свои машины.

Кроме того, организованы восстановительные мероприятия на пляжах , в которых задействовано свыше 400 человек. В общей же сложности более 1000 сотрудников спецслужб занимаются устранением последствий непогоды.

За прошедшие сутки в Сочи выпало 90% месячной нормы осадков. При этом синоптики предупреждают, что до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится. Впрочем, сильные ливни не ожидаются.

В пресс-службе местных властей рассказали, что в городе в результате мощных ливней оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Кроме того, уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг неблагоприятных отметок.

Также стало известно, что крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что потерпевшая оказалась заблокирована неуправляемым автомобилем.

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