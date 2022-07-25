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Украинский депутат Гончаренко заявил о гибели командира 28-й бригады ВСУ Гуляева

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в воскресенье, 24 июля, сообщил о гибели командира 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) при столкновении с российскими военными в Николаевской области.

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«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что покойный служащий принимал участие в боевых действиях с 2014 года, а в сентябре прошлого года был назначен командующим одесской 28-й бригады.

Во время спецоперации Гуляев работал на южном направлении, где и был ликвидирован войсками РФ.

Ранее в воскресенье стало известно, что на территории Украины был убит польский боец ММА Томаш Валентек. Он числился добровольцем в «Интернациональном легионе» обороны страны. Варшава пока не прокомментировала данное сообщение.

Также 24 июля появилась информация о том, что в Николаевской области готовится рейд по обнаружению людей, которые могут сотрудничать с Россией. Председатель Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Ким обратился к украинцам с предложением выплатить по $100 каждому, кто предоставит сведения о предполагаемом артиллерийском корректировщике РФ.

Согласно последним сообщениям, уже задержали десять человек, подозреваемых в сотрудничестве с Москвой.

Николаевская область граничит с освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской областью.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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