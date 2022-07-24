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СК задержал подозреваемого в убийстве девушки на станции Нахабино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки на подмосковной железнодорожной станции Нахабино. Информация об этом появилась на сайте ведомства в воскресенье, 24 июля.

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«Задержан 42-летний ранее судимый житель Пермского края, подозреваемый в убийстве женщины, тело которой было обнаружено в общественном помещении на железнодорожной станции «Нахабино» (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в публикации.

Отмечается, что установить личность предполагаемого преступника удалось по «горячим следам». По данным следствия, он познакомился с девушкой в день убийства, после чего проследовал за ней в помещение общественного туалета, где задушил её. Прежде чем скрыться с места преступления злоумышленник похитил мобильный телефон и ювелирные украшения жертвы.

В ходе допроса задержанный признал свою вину, а также указал место хранения украденных ценностей. В ближайшие дни пройдет судебное разбирательство по делу, по результатам которого будет избрана мера пресечения.

Накануне утром на станции Нахабино в Подмосковье было обнаружено тело 33-летней уроженки Иркутской области с признаками насильственной смерти посредством удушения. Правоохранители оперативно разослали ориентировки с описанием особых примет подозреваемого в убийстве.

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