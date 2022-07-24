Младенец погиб в результате ДТП в Ростовской области

11-месячный младенец погиб, еще три человека пострадали в результате ДТП в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что авария произошла в Азовском районе на дороге «Пешково — Займо — Обрыв».

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию до грузовика Mercedes, который поворачивал налево, после чего врезался в него.

«В результате ДТП пострадали водитель и двое его пассажиров, в том числе полуторагодовалый ребенок. 11-месячный малыш от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, в момент аварии дети находились не в автокресле, а на руках у матери, которая сидела на переднем сидении.

Накануне сообщалось, что один человек погиб и 18 пострадали в результате аварии в Бабаюртовском районе Дагестана с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что погибший — водитель легкового автомобиля.