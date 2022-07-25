Условия и среда

Тема взращивания собственных талантов в российском футболе в условиях санкций приобретает новый смысл. Действительно, сейчас такой момент, когда клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут проверить на той или иной позиции своего воспитанника, а не легионера среднего уровня из Европы, Южной Америки или Африки. Однако говорить о том, что ставка на наших молодых игроков прямо сейчас станет общей концепцией развития российских футбольных клубов, пока не приходится.

Сразу хочу уточнить, что перед каждым клубом ставятся определенные задачи, у команд разные возможности. Нельзя сравнивать условный воронежский «Факел» с тем же «Зенитом». Первым важно сохранить место в элите, вторым взять чемпионство любой ценой. Сине-бело-голубые могут позволить себе приобрести хоть 11 иностранцев высокой квалификации, тот же «Факел» — нет.

Вряд ли действующие чемпионы пойдут на то, чтобы больше доверять выпускникам своей академии, когда перед клубом стоит одна цель — побить все рекорды и обогнать «Спартак» по числу титулов. Ради этой цели они готовы на все. В такой ситуации, конечно, надо делать ставку на готовых иностранцев. Не зря они недавно продлили контракты с тремя ключевыми игроками — Малкомом, Клаудиньо и Венделом. Главные тренеры являются тут заложниками ситуации, в частности Сергей Семак, от которого требуют результата, побед и всех возможных титулов.

У других клубов, наверное, нет таких суперамбициозных задач, но в любом случае их владельцы в первую очередь хотят получить результат. Это может быть место в топ-3, в топ-10, сохранение прописки в РПЛ. Далеко не в каждой ситуации тренер и владелец для достижения даже таких целей решат сделать ставку на наших молодых игроков.

Важно понимать и тот момент, что искусственно вводить в состав вчерашних юниоров тоже неправильно. Во-первых, молодые футболисты должны заслужить свой шанс и доказать свое место в стартовом составе в жесткой конкуренции. Во-вторых, у них должна быть мотивация развиваться и прогрессировать. Как это сделать? Условно, можно пересмотреть контрактную систему, дав молодым игрокам одинаковую зарплату и большие бонусы за попадание в основной состав, голевые действия, то есть нужно создать среду и условия, при которых молодежь будет стремиться развиваться, тем более сейчас для них благоприятная среда. Они должны сами это понимать и стараться использовать свой шанс. Уже в первых двух турах мы увидели много новых лиц в том же «Спартаке», «Динамо», клубах, которые поднялись из ФНЛ. Это хороший знак.

Искусственно же создавать для молодежи условия, на мой взгляд, неправильно. Если, условно говоря, обязать клубы ставить в основной состав двух воспитанников не достигших 21 или 22 лет, то это только развратит футболистов. Они будут попадать в состав не только из-за своих умений, но и из-за паспорта, даты рождения.

Если футболист сырой и неподготовленный, то зачем его ставить? Все равно результат будет один. В основном составе он должен появляться только тогда, когда будет к этому готов, морально прежде всего, когда будет соответствовать уровню более взрослых игроков, выходить на поле и отдаваться игре полностью.

Понятно, что если у нас будет появляться много молодых и перспективных ребята, опять же не искусственно поставленных в основу, а с желанием расти и прогрессировать, то это, без сомнений, плюс для сборной. Костяк у нашей национальной команды все равно есть, и я не думаю, что за год вне международных турниров, играя только во внутреннем чемпионате, они что-то потеряют, снизят уровень мастерства, поэтому здесь паниковать не нужно.

Если же тотальный бан растянется на три и более лет, то тогда уже можно будет рассматривать варианты. В Российском футбольном союзе собрались грамотные руководители. Наверняка они держат в голове разные сценарии.

Повторюсь: если мы хотим развивать молодежь, нужно создать условия и среду, чтобы местные игроки стремилась прогрессировать и расти в плане своего спортивного и футбольного будущего.

Автор — бронзовый призер чемпионата СССР-1990 и чемпионата России-1992 в составе московского «Динамо», экс-главный тренер юношеской сборной России.

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