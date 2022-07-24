Офицер США назвал действия Вашингтона в отношении РФ иррациональными

Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик, вводя новые санкции в отношении России. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.

«Пора перестать обвинять [президента РФ Владимира] Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — написал он в Twitter.

Как подчеркнул офицер, Европа действует по похоже принципу и не хочет признавать, что сокращение поставок газа по «Северному потоку» произошло из-за того, что Канада не захотела вовремя вернуть отремонтированную турбину.

Он назвал политику Запада иррациональной и разрушительной. По его словам, она ведет к огромным экономическим потрясениям.

Ранее, 18 июля, издание Newsweek рассказало, что в странах Запада и США нарастают усталость и страх на фоне последствий антироссийских санкций. Отмечалось, что, вводя санкции против Москвы, политики НАТО ожидали, что это нивелирует все достижения в российской экономике за последние 15 лет. При этом санкции не привели к немедленному экономическому коллапсу, как первоначально прогнозировали некоторые эксперты.

Между тем Евросоюз 21 июля ввел очередной пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

В этот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций, заявил, что страны Европы столкнулись с дилеммой в отношении санкций, вводимых против России.

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