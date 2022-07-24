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МИД Канады подтвердило гибель своего гражданина на Украине

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Lars Hagberg
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Министерство иностранных дел Канады подтвердило информацию о гибели своего гражданина во ходе боевых действий на Украине. Об этом в воскресенье, 24 июля, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в ведомстве.

Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
Больше всего иностранцев прибыли в соседнюю страну из Польши

«Министерство иностранных дел Канады знает о гибели канадца в Украине. Должностные лица находятся в контакте с семьей и оказывают консульскую помощь», — сообщил представитель МИД.

Он также добавил, что подробности не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Накануне стало известно, что в результате танковой атаки со стороны ВС РФ в восточной части Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли четыре иностранных наемника: канадец, швед и два американца.

Столкновение произошло 18 июля. Убитыми американцами были Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг. Имена погибших наемников из Канады и Швеции — Эмиль-Антуан Рой-Сируа и Эдвард Селандер.

Мужчины выполняли боевое задание в селе Григоровка около Северска и попали в засаду ВС РФ.

До этого Госдепартамент США подтвердил гибель двух американцев в боевых действиях Донбассе. Представитель Госдепа отметил, что семьям погибших оказывается консульская помощь.

21 июля стало известно, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков в Одесской области, среди которых 120 иностранных наемников. В результате атаки по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов, передавал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12 июля Минобороны России сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, для Киева наемники очень важны, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров. Он объяснил, что с их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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