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Росгвардейцы провели работы по очистке промзоны Донбасса от ядовитых веществ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Специалисты службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Росгвардии зачищают промышленные зоны на освобожденных территориях от опасных веществ. Корреспондент «Известий» Даниил Левин 24 июля запечатлел, как работают росгвардейцы.

Журналист показал несколько сотен металлических бочек, в каждой из которых — отходы бария.

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«При взаимодействии с кислородом и водой происходят выделения. Это не только вредно для окружающей среды, но и взрывоопасно», — отмечает корреспондент.

Подразделения службы РХБЗ Росгвардии выполняют задачи по поиску, нахождению и локализации токсичных ядовитых веществ. Как отметил начальник службы РХБЗ группировки росгвардейцев, специалистам встречаются ртутьсодержащие вещества, кислоты, различные щелочные металлы и реактивы, которые могут нанести вред как мирному населению, так и окружающей среде. С опасными веществами специалисты работают на жаре в особых защитных химкостюмах, что необходимо для их же собственной безопасности.

«Процесс утилизации достаточно трудоемкий. Для хранения этих веществ должны быть какие-то выделенные территории, а также места для их дальнейшей переработки и утилизации», — рассказал военнослужащий.

6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по итогам 100-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которая состоялась накануне в Гааге, заявила, что Запад должен прекратить запугивать мировую общественность несуществующей «химической угрозой» со стороны России. Как указала дипломат, Россию продолжают обвинять в использовании «химической» темы для того, чтобы якобы «безосновательно обвинить киевский режим».

16 июня начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что получены документы, в свою очередь, подтверждающие взаимодействие министерств обороны Украины и США по биологическим программам, а объяснения США по биологической деятельности стали «мечтой прокурора».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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