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«Известия» показали работу вертолетов Минобороны и артиллеристов Росгвардии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 24 июля появились кадры боевой работы подразделений Министерства обороны РФ и Росгвардии в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

На видео запечатлено взаимодействие бойцов артиллерии Росгвардии и пилотов вертолетов Минобороны: одни обнаруживают цель, а другие атакуют. Таким образом вертолеты безошибочно поражают позиции вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Также можно оценить, как военные обнаруживают националистов через приборы ночного видения, после чего артиллеристы наносят сокрушительный удар по противнику. Точные попадания обеспечиваются благодаря корректировке с беспилотных летательных аппаратов.

В этот же день Минобороны РФ показало кадры ведения огня российскими военными из расчетов самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые применяются для поражения позиций ВСУ. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар, добавили в МО РФ.

Накануне сообщалось, что подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации добывают информацию о местоположении позиций ВСУ для последующего их уничтожения. При выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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