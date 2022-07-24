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Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один из подозреваемых в избиении человека на пляже «Фрегат» в Сочи задержан в Москве. Об этом рассказали 24 июля в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы после посещения задержанного в Тверском отделе полиции, куда его доставили накануне ночью.

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«39-летний Армен Антонян задержан на основании федерального розыска, проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже», — цитирует ТАСС члена ОНК Ольгу Дружинину.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако, несмотря на это, тот приехал в Москву. Мужчина заявил, что не знал о своем статусе подозреваемого и не был уведомлен о мере пресечения. По словам Антоняна, он не скрывался от органов следствия и даже не знал, что его ищут.

6 июля стало известно, что после драки на пляже «Фрегат» в Сочи перераспределили маршруты патрулирования полиции, казаков и дружинников, а охрану пляжных территорий усилили.

Пляж «Фрегат» в Сочи прогремел на всю страну 3 июля. Там сотрудники зоны отдыха избили спортсмена из Минска, который вступился за своих сестер шести и 14 лет. Девочки разрезали арбуз и стали предлагать отдыхающим. Охранникам это не понравилось. Подозреваемых в хулиганских действиях задержали.

5 июля были опубликованы кадры конфликта на пляже, на которых видно, что работники избили палками и арматурой молодого человека, который оказался чемпионом Минска по самбо.

Позже глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала инцидент, заявив, что в России назрел вопрос о создании туристической полиции, которая могла бы обеспечивать соблюдение правопорядка в курортных зонах.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на курорте начались проверки пляжей на предмет проведения инструктажа с сотрудниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории.

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