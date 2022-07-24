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Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния
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Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния

Врач О'Коннор: состояние заболевшего COVID-19 Байдена продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Состояние заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

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Он рассказал, что американский лидер значительно меньше кашляет, также уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме.

«Преобладающий симптом в настоящий момент — это боль в горле <...> Президент продолжает хорошо переносить лечение», — говорится в заявлении врача.

Днем ранее О'Коннор сообщил, что Байден страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле, однако его состояние улучшается. Согласно предварительным результатам исследования, скорее всего, президент США заболел подвидом «Омикрон»-штамма BA.5. По словам врача, это не оказывает принципиального влияния на курс лечения.

21 июля стало известно, что американский лидер сдал положительный тест на COVID-19. По словам его лечащего врача О'Коннора, лечение главы государства продолжается препаратом Paxlovid, как и планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и ингалятор с альбутеролом по мере необходимости.

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