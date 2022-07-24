Благоустройство сквера в Краснодаре отложили на год

В Краснодаре отложили на год благоустройство сквера «Изумрудный» в Молодежном микрорайоне. Теперь его начнут приводить в порядок в 2023 году. Ранее планировалось это сделать в 2022 году.

Электронный аукцион по выбору подрядчика не состоялся потому, что в нынешней экономической ситуации смета не соответствует актуальным расценкам и требует корректировки, пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрия Мироненко, средства на благоустройство сквера выделили из регионального бюджета. До сентября необходимо их вернуть, чтобы к концу года законодательное собрание края рассмотрело возможность выделить их снова. За это время планируется скорректировать смету с учетом нынешних цен.

Агентство напоминает, что на создание новой рекреационной зоны выделили почти 202 млн рублей. Площадь сквера — 44,5 тыс. кв. м. Дизайн проект обсуждался с жителями.