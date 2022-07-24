Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна из Украины

Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, которую определят позднее. Об этом заявил 24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств в Каире.

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», — отметил Лавров.

Министр добавил, что меморандум, подписанный между Россией и ООН одновременно с соглашениями в Стамбуле, обязал генерального секретаря организации Антонио Гутерреша «запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна.

Министр иностранных дел арабской республики Самех Шукри по итогам переговоров с российским коллегой заявил, что Египет придерживается позиции важности дипломатического подхода к урегулированию конфликта на Украине. Шукри сказал, что кризис на украинской территории негативно сказался на продовольствии и энергетике во всем мире, а также привел к нарушению логистических цепочек.

В воскресенье Лавров также обратил внимание на то, что у Москвы нет предубеждений в возобновлении переговоров с Киевом по более широкому спектру вопросов и она готова к диалогу, «но дело зависит не от нас».

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что вывоз зерна по Черному морю, после подписания меморандума в Стамбуле, начнется в ближайшие дни.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Российский министр отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет. Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.